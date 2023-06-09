Капремонт инженерных сетей дома № 22 на улице Матвея Кузьмина завершили в Великих Луках

21:58, 09 июня 2023, ПАИ

Капремонт инженерных сетей дома № 22 на улице Матвея Кузьмина завершили в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Работы выполнила подрядная организация ИП Федорова О. Ю. в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Приёмочная комиссия состоялась 8 июня.

Подрядная организация заменила магистральные трубы и стояки холодного водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования, выполнила изоляцию труб в подвальном помещении, установила общедомовые приборы учёта потребления холодной воды. Также в подвальном помещении смонтирована насосная установка, оснащённая шкафом управления, запорной арматурой, автоматикой и коллектором, при помощи которой дом будет обеспечен необходимым напором подачи холодной воды. В жилых помещениях заменили стояки холодного водоснабжения и водоотведения.

Акт приёмочной комиссии все участники подписали единогласно. Они отметили, что работы выполнены качественно, в полном объёме и с опережением планового срока.

Также в этом многоквартирном доме на 60 % выполнили капитальный ремонт крыши. Работы проводит подрядная организация ООО «Созидатель». На объекте уже разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки, восстановили вентиляционные трубы, ведутся работы по устройству новой кровли из наплавляемых материалов.