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Политика

Глава МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна запретил въезд в страну патриарху Кириллу, сообщает rus.err.ee.

Он пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви  и девяти россиянам, связанных с вынесением приговора Владимиру Кара-Мурзе.

По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещен въезд, «потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению».

 

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