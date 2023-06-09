Глава МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

16:40, 09 июня 2023, ПАИ

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна запретил въезд в страну патриарху Кириллу, сообщает rus.err.ee.

Он пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви и девяти россиянам, связанных с вынесением приговора Владимиру Кара-Мурзе.

По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещен въезд, «потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению».