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Общество

Губернатор поддержал инициативы Псковоблсовпрофа в части соцподдержки трудящихся

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи обсудил с председателем Псковского областного совета профессиональных союзов Игорем Ивановым поддержку работников бюджетной сферы и вопросы социального партнерства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам встречи стороны договорились о реализации ряда инициатив, касающихся укрепления сотрудничества между правительством области и Псковоблсовпрофом.

Так, действие программы сохранения кадров и укрепления кадрового потенциала работников образования в Псковской области будет пролонгировано и в 2024 году. При поддержке региональной власти с начала года оздоровление в санаториях уже прошли 110 педагогов и воспитателей. Всего в этом году учреждения отдыха и оздоровления посетят 200 работников сферы образования. Кроме того, будет проработан вопрос включения в программу работников всего бюджетного сектора.

Также планируется обновить региональное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. В нем будут учтены лучшие практики других регионов, рекомендации по созданию первичных организаций профсоюзов и заключению коллективных договоров.

На новый уровень взаимодействия выйдет и работа по регулированию социально-трудовых отношений в районах. Она будет организована в формате заседаний двух- и трехсторонних муниципальных комиссий, которые планируется создать. Ранее по предложению губернатора органы профсоюзов заключили соглашения о сотрудничестве практически со всеми районами. Это, по словам Игоря Иванова, стало причиной беспрецедентного доверия со стороны работников и высокого уровня социального партнерства.

В завершение рабочей встречи Михаил Ведерников поблагодарил председателя Псковского областного совета профессиональных союзов за конструктивное взаимодействие с региональным правительством в решении вопросов социальной защищенности работников бюджетной сферы и благотворительную активность Псковоблсовпрофа. Они оказывают адресную помощь людям, собирают гуманитарную помощь для новых территорий и на передовую. «Отдельная признательность за прием жителей Луганской и Донецкой народных республик, жителей Херсонской и Запорожской областей на территориях профсоюзных здравниц тогда, когда была в этом острая необходимость», — заключил губернатор.

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