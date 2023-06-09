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Общество

Участок трассы Псков – Кислово – Палкино отремонтируют до конца года

Ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино пройдёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году будет отремонтировано 7 километров дороги. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок проходит через населённые пункты Раздолье, Кузнецово, Покрутище и Ветошка. 

Работы выполняются собственными силами ГБУ ПО «Псковавтодор». Уже выполнена замена водопропускных труб. Сейчас специалисты ведут работы по укреплению откосов насыпи на водопропускных трубах, фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. 

Также на участке будет обновлено дорожное полотно, отремонтированы пересечения и примыкания, водопропускные трубы, песчано-гравийной смесью укреплены обочины, восстановлены и оборудованы существующие остановочные и посадочные площадки, отремонтированы деформационные швы и асфальтобетонное покрытие на мосту через ручей Барановский.

Окончание работ по контракту – декабрь 2023 года. 

Стоимость контракта составляет 123 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

 

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