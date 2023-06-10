Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Великих Луках

15:49, 10 июня 2023, ПАИ

Великолукские полицейские продолжают разыскивать пропавшую без вести 71-летнюю Галину Королеву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ушла из дома в Великих Луках 23 августа 2019 года. До настоящего времени её местонахождение не установлено. Галине Королевой на вид 70-75 лет, она ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, в коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), 8 (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).