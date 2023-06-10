Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов расширили в России

18:19, 10 июня 2023, ПАИ

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) расширило Правительство РФ, сообщается на сайте кабмина.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата «Глекапревир + пибрентасвир» добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Также новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата «Сапроптерин», который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Кроме того, для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта «Пирфенидон» – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.