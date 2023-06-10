Россиян предупредили о росте мошеннической активности в летний период

19:09, 10 июня 2023, ПАИ

Количество сайтов, созданных злоумышленниками для обмана туристов, заметно выросло в начале лета, рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Он спрогнозировал, когда риск столкнуться с мошенниками при покупке тура будет максимальным.

«Если брать классические туристические направления, популярные у россиян, то цены там выросли существенно. На этом фоне активизировались мошенники. Стали появляться фейковые сайты, которые банально предлагают более дешёвые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги. Также появляется достаточно большое количество фишинговых ресурсов, с помощью которых мошенники стараются похитить платёжную информацию россиян. Рост такой активности уже замечен», – отметил Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

Пик активности мошенников, эксплуатирующих тему отпуска, наступит в середине лета, уверен эксперт.

«К середине лета мы увидим пик активности мошенников, которые обманывают туристов. Это связано с тем, что достаточно большая категория людей в этом отпускном сезоне, оценив стоимость поездок, будет ожидать горячих предложений и возможного снижения цен. А мошенники, в свою очередь, будут предлагать им якобы уникальные и выгодные туры. Сейчас мы видим только начало волны мошенничества, которая нас может ожидать», – считает Алексей Сизов.