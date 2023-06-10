Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 11 июня

19:30, 10 июня 2023, ПАИ

Пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 11 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«С 11 июня местами по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – пятый класс по региональной шкале», – говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает населению, что в пожароопасный период в лесу запрещается:

– разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

– стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

– оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

– заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;

– оставлять на освещённой солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

– выжигать траву и стерню на полях.

«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населённые пункты, беречь имущество и своё здоровье», – отмечается в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.