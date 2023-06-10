Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Травмированного при падении из гнезда аистёнка Яшу спасли в Гдовском районе

Выпавшего из гнезда аистёнка спасли в «Доме белого аиста». Всего там сейчас находится пять таких птиц. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Григорова / группа «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте»

За третьим выпавшим аистенком в Дедовичский район поехала волонтёр Наталья Григорова. Оттуда пришло сообщение о том, что в деревне Липня люди подобрали упавшего из гнезда аистёнка. Спасители назвали его Яшей.

«Птенцу на момент обнаружения было примерно 11 дней. Бедолаге не повезло: при падении из гнезда травмировалась правая нога, и от удара разорвался правый брюшной воздушный мешок. Аистята с такими травмами напоминают надувную игрушку из-за воздуха, скапливающегося под кожей. Им приходится делать надрез кожи и выпускать воздух как из воздушного шара», – отметили в «Доме белого аиста».

Там рассказали, что, несмотря на травмы и проведённые медицинские манипуляции, птенец активен и двигается. «Прошла неделя после получения травмы, и положительные изменения очень заметны, функциональность травмированной ножки постепенно восстанавливается, угрозы жизни нет», – заключили в центре. 

Напомним, центр помощи аистам «Дом белого аиста» – место, где помогают аистам, попавшим в беду. Учреждение находится в Гдовском районе Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июня 2023

ФОТОФАКТ. Как кормят пациентов Псковской областной больницы
10 июня 2023

Травмированного при падении из гнезда аистёнка Яшу спасли в Гдовском районе
10 июня 2023

Региональный этап турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» прошёл в Пскове
10 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. XIX Псковская парусная регата
10 июня 2023

Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 11 июня
10 июня 2023

Монтаж подъёмников для маломобильных граждан начался в подземном переходе в Великих Луках
10 июня 2023

Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов расширили в России

10 июня 2023

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 11 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...