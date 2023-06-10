Травмированного при падении из гнезда аистёнка Яшу спасли в Гдовском районе

23:37, 10 июня 2023, ПАИ

Выпавшего из гнезда аистёнка спасли в «Доме белого аиста». Всего там сейчас находится пять таких птиц. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

За третьим выпавшим аистенком в Дедовичский район поехала волонтёр Наталья Григорова. Оттуда пришло сообщение о том, что в деревне Липня люди подобрали упавшего из гнезда аистёнка. Спасители назвали его Яшей.

«Птенцу на момент обнаружения было примерно 11 дней. Бедолаге не повезло: при падении из гнезда травмировалась правая нога, и от удара разорвался правый брюшной воздушный мешок. Аистята с такими травмами напоминают надувную игрушку из-за воздуха, скапливающегося под кожей. Им приходится делать надрез кожи и выпускать воздух как из воздушного шара», – отметили в «Доме белого аиста».

Там рассказали, что, несмотря на травмы и проведённые медицинские манипуляции, птенец активен и двигается. «Прошла неделя после получения травмы, и положительные изменения очень заметны, функциональность травмированной ножки постепенно восстанавливается, угрозы жизни нет», – заключили в центре.

Напомним, центр помощи аистам «Дом белого аиста» – место, где помогают аистам, попавшим в беду. Учреждение находится в Гдовском районе Псковской области.