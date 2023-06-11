Псковскую ярмарку «Виноград» презентовали в Москве

11:35, 11 июня 2023, ПАИ

10 июня на ВДНХ в Москве в рамках фестиваля «Путешествуй» комитет по туризму Псковской области принял участие в ток-шоу «Спешите видеть!», в ходе которого презентовались знаковые фестивали в регионах из календаря событийного туризма России. Об этом ПАИ сообщили в профильном региональном комитете.

«Мы рассказали об эногастрономической ярмарке «Виноград», которая состоится с 17 по 25 июня в Пскове. Ток-шоу вёл российский актёр, телеведущий Сергей Белоголовцев. Зрителям особенно понравилась история про «украденный 51 пуф», а тот, кто угадал, сколько пуфов вернули, получил подарочный сертификат», – отметили в комитете.

Напомним, что средства на проведение этого мероприятия привлёк комитет по туризму Псковской области по результатам федерального конкурсного отбора.

Отметим, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года. Вместе с главой региона на площадку мероприятия тогда пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в сюжете.