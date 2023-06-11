Национальные маршруты Псковской области презентовали в Москве

12:57, 11 июня 2023, ПАИ

Национальные маршруты Псковской области презентовали в Москве на ВДНХ на главной сцене фестиваля «Путешествуй». Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Выступления проходили в необычном формате «печа – куча» за 400 секунд – 20 слайдов по 20 секунд на каждый.

Напомним, что в Псковской области два маршрута имеют статус «национальный туристический маршрут»: «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам или глаза страшатся, а руки делают».

«Для жителей других федеральных округов Псковская область ещё неизведанный край для путешествий, поэтому многие с интересом слушали и в конце презентации попросили контакты псковских туроператоров», – отметили в региональном комитете.