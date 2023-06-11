Сцену для выступления Губернаторского симфонического оркестра монтируют в Гдове

16:59, 11 июня 2023, ПАИ

Сцену для выступления Губернаторского симфонического оркестра монтируют в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

В Гдовской крепости идёт установка сцены и звукового оборудования, отметили в газете.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст бесплатный open air концерт «На страже мира. Эхо старой крепости» в Гдове 12 июня. В программе концерта под руководством главного дирижёра и художественного руководителя оркестра Алексея Репникова прозвучат сочинения русских композиторов, отражающие ключевые моменты отечественной истории с княжеских времён до революции 1917 года.

Помимо этого, на концерт приедет солист Мариинского театра Юрий Власов (бас).