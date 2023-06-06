В Гдовском кремле пройдёт концерт «На страже мира. Эхо старой крепости»

19:50, 06 июня 2023, ПАИ

12 июня в Гдове Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст бесплатный open air концерт «На страже мира. Эхо старой крепости», сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе концерта под руководством главного дирижёра и художественного руководителя оркестра Алексея Репникова прозвучат сочинения русских композиторов, отражающие ключевые моменты отечественной истории от княжеских времён до революции 1917 года.

Вокальные партии из опер Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского и А. Бородина исполнят уже полюбившиеся псковскому слушателю солист Мариинского театра Денис Беганский (бас-баритон) и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка российских и зарубежных театров Мария Киселёва (Айян) (сопрано).

Начало концерта в 19:00. Для удобства рекомендуется захватить с собой пледы и раскладные стулья.

Мероприятие станет продолжением ежегодного музыкального фестиваля «На страже мира», организованного ко Дню России. В 2021 и 2022 годах концерты проходили у памятника Александру Невскому на горе Соколихе и у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве. В нынешнем году место концерта выбрано в связи с 700-летием упоминания в летописи Гдова и будет располагаться внутри городской крепости.