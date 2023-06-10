Солист Мариинского театра Юрий Власов выступит на концерте в Гдове
Солист Мариинского театра Юрий Власов (бас) приедет в Гдов на концерт «На страже мира. Эхо старой крепости». Об этом сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».
«Он заменит на концерте Дениса Беганского и исполнит арии из знаменитых русских опер», - говорится в сообщении.
Напомним, что 12 июня в Гдове Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст бесплатный open air концерт «На страже мира. Эхо старой крепости»
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