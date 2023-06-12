Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём России

10:09, 12 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей и жителей региона с Днём России. Текст поздравления опубликован на официальном портале государственных органов Псковской области.

«Мы живём в самой большой и великой стране с уникальным историческим и духовным наследием. Здесь в мире и согласии живут многие народы, соседствуют разные религии и культуры. Нас объединяют гордость за историческое прошлое, которое созидали наши предки, любовь к своей стране и сопричастность к её судьбе», — подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что для каждого Россия — это уверенное настоящее и великое будущее, которое мы строим сегодня, развивая регион, отстаивая историческую роль и суверенитет страны, выступая за правду и справедливость.

«Любовь к Родине даёт нам силу, уверенность и стойкость противостоять всем вызовам, справляться со всеми задачами, честно трудиться, чтобы приумножить величие и могущество России», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Выражаю признательность и благодарю наших защитников, ветеранов и участников спецоперации, всех, кто встречает праздник на боевом посту. Именно от ваших побед, уверенности в своих силах, мужества и отваги сегодня как никогда зависит будущее России и будущее каждого из нас. Желаю всем успехов, благополучия, счастья и обязательно новых побед!» — заключил губернатор Псковской области.