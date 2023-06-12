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Общество

Александр Котов: Мы сильны своим единством и умением сплотиться ради общих задач

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы живём в огромной стране, объединяющей на своих бескрайних просторах множество народов. Наша национальная самоидентификация определяется многими факторами: историей, культурой, верой, традициями, климатом, территорией проживания. Мы все очень разные, но мы, жители России, являемся одной неразделимой общностью, и это во все времена играло и играет главенствующую роль», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что россияне всегда были сильны своим единством, умением сплотиться в тяжёлые для страны годы ради общих задач.

«Сейчас как раз такой непростой период, и сегодня от всех нас зависит судьба России, её суверенитет. Мы не может быть в стороне от борьбы за право России быть сильной, развитой, уважаемой державой. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности сегодняшнего дня и сделаем всё возможное ради будущего своего Отечества. С праздником! С Днём России! Мира и процветания нашей любимой Родине!» – заключил спикер областного Собрания.

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