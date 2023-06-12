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«Первый Псковский» покажет концерт «На страже мира: Чудские берега»

«Первый Псковский» ко Дню России покажет концерт классической музыки под открытым небом «На страже мира: Чудские берега».

Фото: «Первый Псковский»

Масштабный концерт состоялся в прошлом году у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. Смотрите видеоверсию концерта 12 июня в 15:10 на телеканале «Первый Псковский».

В этом году продолжением ежегодного культурно-просветительского музыкального фестиваля станет концерт «Эхо старой крепости», посвящённый Дню России и 700-летию города Гдова. Мероприятие начнётся 12 июня в 19:00 на территории древней Гдовской крепости.

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