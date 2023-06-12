Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём России

11:13, 12 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов в своём поздравлении с Днём России отметил, что этот государственный праздник объединяет всех жителей страны, независимо от национальности, вероисповедания и социального статуса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Для многих из нас День России – это символ нашей истории, нашей культуры, нашей нации. Это день, который напоминает о том, как многое было сделано нашими предками для обеспечения независимости и свободы нашей страны. Это день, который напоминает, что мы все связаны общей историей и богатством наших традиций», – сообщил в поздравлении Игорь Иванов.

Он пожелал жителям Псковской области крепкого здоровья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях и оптимизма.

«Давайте вместе строить наше будущее, следуя нашим ценностям и традициям. Пусть наша Родина всегда будет мирной, процветающей и сильной страной», – заключил Игорь Иванов.