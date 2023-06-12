Концерт «На страже мира: эхо старой крепости» пройдёт в Гдове сегодня

12:17, 12 июня 2023, ПАИ

Музыкальный фестиваль «На страже мира» пройдёт в Гдове сегодня, 12 июня, сообщает в своём телеграм-канале председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

В рамках фестиваля у стен Гдовской крепости Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст концерт «Эхо старой крепости», посвящённый Дню России и 700-летию Гдова.

В программе прозвучат сочинения русских композиторов, отражающие ключевые моменты русской истории.

«Будет место сказочной Руси с её плясками, скоморохами и богатырями, воплотившейся в операх Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и «Снегурочка». Будет место и князьям с царями из опер «Князь Игорь» А. Бородина и «Борис Годунов» М. Мусоргского», — добавила Ольга Тимофеева.

Классика пушкинских произведений будет представлена фрагментами опер Петра Чайковского «Евгений Онегин» и Александра Даргомыжского «Русалка», а революционные события 1917 года зазвучат музыкой Дмитрия Шостаковича.

Оркестр выступит под руководством главного дирижёра и художественного руководителя Алексея Репникова.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.