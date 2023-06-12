Сотни псковичей посетили концерт «Русская дорога» в Пскове

18:11, 12 июня 2023, ПАИ

Приуроченная ко Дню России праздничная программа «Русская дорога» проходит в Зелёном театре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ. Сотни псковичей собрали под открытым небом послушать песни о России.

На сцене выступают артисты из Пскова и Санкт-Петербурга.

Открывает мероприятие народный коллектив – оркестр народных инструментов культурного центра «Троицкий» из Санкт-Петербурга. Отметим, что после концерта в 21:10 здесь же начнётся показ фильма «Вызов» с участием псковички Юлии Пересильд.