Сотни псковичей посетили концерт «Русская дорога» в Пскове
Приуроченная ко Дню России праздничная программа «Русская дорога» проходит в Зелёном театре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ. Сотни псковичей собрали под открытым небом послушать песни о России.
На сцене выступают артисты из Пскова и Санкт-Петербурга.
Открывает мероприятие народный коллектив – оркестр народных инструментов культурного центра «Троицкий» из Санкт-Петербурга. Отметим, что после концерта в 21:10 здесь же начнётся показ фильма «Вызов» с участием псковички Юлии Пересильд.
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