Паспорта вручили подросткам в Невельском районе

21:25, 12 июня 2023, ПАИ

В День России в городском центре искусств Невеля прошло торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации четырнадцатилетним подросткам Невельского района. Об этом сообщила газета «Невельский вестник».

Ребята вступили на порог гражданской зрелости и стали полноправными гражданами нашей страны.

Глава Невельского района Олег Майоров сказал подросткам напутственные слова, поздравил, а также вместе с временно исполняющей обязанности начальника отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Невельский» Юлией Трескуновой вручил виновникам торжества самый важный документ – паспорт.