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Общество

На 30% выросла стоимость отдыха в Турции за год

Средний чек за отдых в Турции на двоих на неделю у туроператоров составляет 220 тысяч рублей. Это на 30 % больше, чем годом ранее, когда он был на уровне 170 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Альянса турагентств России Наталью Осипову.

По данным туристического сервиса «Слетать.ру», дороже всего российским путешественникам обходится отдых в Белеке — в 320 тысяч рублей. Следом в порядке снижения среднего чека идут Фетхие, Кушадасы, Анталья, Сиде, Бодрум и Кемер. Разброс цен в зависимости от курорта — от 202 до 247 тысяч рублей.

Столь высокие затраты на отдых связаны с тем, что абсолютное большинство — до 80 % российских туристов выбирают в Турции отдых в отелях категорий «четыре» и «пять звезд» с питанием «всё включено», объяснили представители туриндустрии.

«Несмотря на рост цен, бронирования туров в Турцию сейчас идут активно. Весной на протяжении месяца-двух у нас было затишье, глубины продаж не было. Честно говоря, на моей памяти выборы в стране впервые оказали столь заметное влияние на спрос», — отметила Наталья Осипова.

По её словам, подорожание отдыха в Турции российские туристы пытаются компенсировать снижением длительности проживания и путём выбора отелей более низкого класса.

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