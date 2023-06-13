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Политика

Михаил Ведерников – о демографии: В наших силах сделать всё, чтобы убыль замедлилась

О мерах поддержки демографии в Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«За последние два месяца мы много говорили и о проблемах, которые предстоит решить. Прежде всего, конечно, это демография. Понятно, что естественную убыль населения в ближайшее время мы не пересилим. Есть множество объективных факторов, которые начинаются с демографического перехода и высокого среднего возраста населения и заканчиваются близостью Москвы и Санкт-Петербурга. Но в наших силах сделать всё, чтобы убыль замедлилась», – отметил глава региона.

Для этого, по его словам, в области будут продолжать развивать направления здравоохранения и социальной защиты, последовательно развивать муниципальные районы и сельскую местность.

«В этой части будут широко задействованы не только стандартные бюджетные и программные инструменты, но также и те подходы, которые предлагает креативная индустрия», – заявил губернатор.

По его словам, год назад в регионе определили ключевые точки роста семи опорных территорий, сформировали планы их развития и начали подбирать инструментарий для реализации планов.

«При поддержке АНО «Креативная экономика» формируются концепции, при содействии бизнеса создаётся проектно-сметная документация, региональные и муниципальные команды формируют на их основе заявки в федеральные программы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Сейчас по этому направлению в регионе формируются проекты на общую сумму более 500 млн рублей.

«90 млн мы уже выиграли, что позволило начать реализацию проекта благоустройства парковых территорий в Пушкинских Горах», – отметил губернатор.

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