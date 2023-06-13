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Политика

Псковский губернатор – о повышении уровня доходов жителей: Мы двигаемся в этом направлении

О повышении уровня доходов в регионе рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«И конечно, главная цель – повышение уровня доходов жителей Псковской области. Мы двигаемся в этом направлении», – сказал глава региона.

По его словам, в Псковской области создаются новые рабочие места в промышленности, туризме, также многое в регионе пересмотрели в части финансирования муниципальной сферы.

Помимо этого, поддерживаются социально значимые профессии, запустили целый комплекс инструментов поддержки ключевых направлений, особое внимание уделяем сфере развития МСП.

«Но при этом нужно отметить, что единственный способ существенно повысить доходы всех жителей – это обеспечить комплексное преображение региона по всем ключевым направлениям. Вместе с вами мы его обеспечим, последовательно решая все перечисленные сегодня задачи», – заверил губернатор.

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