Джазовый фестиваль пройдёт на ярмарке «Виноград» в Пскове

21:09, 13 июня 2023, ПАИ

Джазовый фестиваль пройдёт в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове. Хедлайнером фестиваля станет эстрадно-джазовый оркестр «Мелодия». Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ольга Тимофеева напомнила, что ярмарка «Виноград» в этом году пройдёт в Пскове с 17 по 25 июня.

«Концепция с прошлого года будет сохранена. Также будет четыре основные зоны и дополнительная маленькая, где будет установлен 51 пуф. Планируем добавить больше интерактива и спектаклей. Будут образовательные программы, развлекательные истории для детей и взрослых», – подчеркнула она.

Гостья эфира подчеркнула, что афиша ярмарки очень большая. «Каждый день будут выступать различные джазовые коллективы, псковские артисты. Надеемся, что вечером будут кавер-группы. В этом году будет трансляция праздника выпускников «Алые паруса» на площадке «Дон». Программа каждый день будет разной, нет шанса, что будете приходить и видеть одно и то же», – подытожила Ольга Тимофеева.

Отметим, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года. Вместе с главой региона на площадку мероприятия тогда пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в сюжете.