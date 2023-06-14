Петербургский международный экономический форум начнёт работу сегодня

09:36, 14 июня 2023, ПАИ

XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) открывается в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» сегодня, 14 июня, его работа завершится 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Главной темой форума станет «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Как ранее сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ.

Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет», «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Всего же программа ПМЭФ насчитывает более 140 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, дискуссии, деловые завтраки, дебаты и питч-сессии.

Отметим, что участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме примет делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.