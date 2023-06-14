Наши депутаты знают все проблемы Пскова – Сергей Литвиненко

09:52, 14 июня 2023, ПАИ

Почему созданию ТОС уделяется много внимания? Как расставляются приоритеты благоустройства города по заявкам жителей? На что особое внимание обратили депутаты в отчётах губернатора и главы Пскова – в интервью с депутатом Псковской городской Думы от ЛДПР Сергеем Литвиненко.

– Многие депутаты в округах проводят работу по созданию ТОС. На ваш взгляд, это сейчас наиболее действенная форма самоуправления?

– Любопытно, что в прошлом созыве было мало заявок на формирование ТОС. Сейчас мы наблюдаем всплеск. Начали объяснять принципы создания и их следствия, то есть к чему это приведёт, кто-то площадку хочет обустроить, кто-то облагородить придомовую территорию. Граждане вступают подъездами, домами, чтобы организоваться. Да это и правильно, ведь люди хотят жить в благоустроенной среде и видеть, куда и на что идут деньги.

Но есть и некоторые шероховатости, например площадку сделали, а кто будет обслуживать, кто возьмёт на свой баланс - управляющая компания или сами жильцы? Всё это необходимо предусмотреть заранее.

– На ваш взгляд, от кого в большей степени зависит создание этой формы самоуправления? От активности депутата или от жителей?

– Это зависит от разъяснительной работы, которую проводит депутат в своём округе.

Наши депутаты знают все проблемы. Согласительная комиссия работает круглогодично, ведь туда поступают все вопросы, проблемные – мы обновляем. Городская администрация имеет доступ к этим спискам, чтобы понять и провести это либо как какое-то мероприятие, связанное с безопасностью, у нас же много целевых программ, либо это ремонт дорог и прочего. Надо расставлять приоритеты в тех или иных округах. Я считаю, что это правильное решение, да и нам легче отслеживать, что делает город. Таким образом администрация видит проблему и старается на неё среагировать. Мы понимаем, что всё зависит от бюджета, а он, как известно, у нас не резиновый ни региональный, ни городской.

– Губернатор недавно выступил с отчётом перед областным Собранием, какие важные тактические и стратегические моменты, на ваш взгляд, нашли в нём отражение?

– Сейчас расставлены приоритеты в работе, понятно, область не богата полезными ископаемыми и надо рассматривать её реальный потенциал. Приоритеты отданы развитию транспортной инфраструктуры. Делаем Псков привлекательным для туристов. Отмечу 100-процентную загрузку «Ласточек» на Санкт-Петербург, самолётов и поездов в Москву. Население перестроилось в организации отдыха, очень востребован он стал в своей стране. На прошлой неделе в Госдуме, куда мы ездили на утверждение кандидатуры координатора нашей партии Антона Минакова в выборах губернатора, меня многие спрашивали, как приехать в Псков, что у нас есть? Людям нужны нормальные условия для отдыха. Питание и проживание складываются в одну проблему. Сегодня мы наблюдаем 100-процентную заполняемость гостиниц при том, что сезон только начинается.

Особо отмечу развитие железнодорожного сообщения в регионе, с одной стороны, да, доступность, а с другой – приличные отчисления в региональный бюджет.

И, конечно, не может, не радовать привлечение федеральных средств, что дало возможность проводить реконструкцию Псково-Печерского монастыря. А после приезда Сергея Степашина стало известно о создании на его базе лавры.

– Вы голосовали за отчёт главы города Бориса Елкина. Значит, с ним получилось выстроить отношения депутатскому корпусу?

– Всего за год он выстроил отношения с городским парламентом, собрал молодую целеустремленную команду. Да, мы критиковали его за состояние дорог после зимы, но невозможно не замечать ремонта дорог на Юбилейной, Советской Армии. Команде Елкина пришлось провести реорганизацию работы. В позапрошлом году из 32 аукционов 22 не состоялись. Конечно, по разным причинам, и прежде всего это изменения на рынке жилья. Сейчас новая команда обращает на это пристальное внимание: аукционы объявляются раньше и ведётся полномасштабная претензионная работа с подрядчиками.

– Лето, депутаты выходят в округа, встречаются с жителями. Какая работа ждёт «списочников»?

– У нас – губернаторская кампания, будем поддерживать своего кандидата и ждём приезда лидера партии Леонида Слуцкого.