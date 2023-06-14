Развитие внутреннего туризма включено в народную программу «Единой России»

11:55, 14 июня 2023, ПАИ

Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую «Единая Россия» вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщает сайт ER.ru.

По всем направлениям работа началась ещё до официального утверждения в народной программе. «По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана [реализации программы. – ПАИ] составил 92 %. В первый квартал 2023 года объём выполнен на 35 %», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на её реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединённой транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтёрской помощи.

«Только за первые три месяца этого года в Донбассе, Запорожье и Херсонщине построено и отремонтировано почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», – сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете – обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

«Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях, и помогать», – отметила Анна Кузнецова

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвящённый развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодёжи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений – гастро-, агро- и экотуризма.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что образование – ключевое направление народной программы.

«Сейчас наше пристальное внимание приковано к строительству и капитальному ремонту важных объектов социального значения – школ. Десять образовательных учреждений, которые в этом году включены в программу капремонта, находятся на особом контроле у депутатов всех уровней. По состоянию на сегодняшний день уже подписаны контракты на выполнение ремонтных работ и начаты ремонты во всех 10 образовательных организациях, которые располагаются в Себеже, Острове, Печорах, Великих Луках, а также Куньинском, Гдовском, Псковском, Великолукском, Струго-Красненском и Пушкиногорском районах», – сказал Александр Козловский.

Депутат Госдумы недавно лично посетил Тямшанскую гимназию в Псковском районе, где, по его словам, хорошими темпами идёт капитальный ремонт. «Работы ведутся на всех трех этажах гимназии. Обновляют кабинеты и актовый зал, меняют окна и электрику, укладывают половую плитку в коридорах. Важно, что в гимназии не только сохранят мастерские для мальчиков и девочек, но и закупят новое современное оборудование. В других сферах жизни народная программа в Псковской области также активно реализуется: благоустраиваются территории, оснащаются и ремонтируются объекты здравоохранения, вводятся в оборот сельхозземли, ремонтируются дороги, устанавливаются вышки мобильной связи, повышается транспортная доступность региона, развивается туризм. Вместе мы можем многое!» – подчеркнул Александр Козловский.

Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые глава государства дал в посланиях 2020-2021 годов и на съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком правительства РФ. Социальные обязательства государства на ближайшую трёхлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.