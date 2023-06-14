Электронные сервисы для пенсионеров обсуждают в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров» проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Насколько псковичи пенсионного возраста активны в использовании электронных сервисов и услуг?
2. Какие тенденции в развитии услуг для пенсионеров видят операторы и поставщики этих услуг?
3. Какие сервисы для удобства пожилых псковичей предлагают различные сферы и ведомства?
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 июня 2023
Почти 20 соглашений о сотрудничестве планируют подписать власти Псковской области на ПМЭФ-2023
14 июня 2023
Выкладывать в соцсети фото нарушителей правил обращения с ТКО предложил Алексей Севастьянов