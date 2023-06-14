Электронные сервисы для пенсионеров обсуждают в медиацентре ПАИ

15:17, 14 июня 2023, ПАИ

Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров» проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Насколько псковичи пенсионного возраста активны в использовании электронных сервисов и услуг?

2. Какие тенденции в развитии услуг для пенсионеров видят операторы и поставщики этих услуг?

3. Какие сервисы для удобства пожилых псковичей предлагают различные сферы и ведомства?