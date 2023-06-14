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Что посмотреть на ярмарке «Виноград», рассказали псковичам

Главные познавательные события эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове будут сосредоточены в шатре «Винология». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба ТКД Псковской области.

С первого дня работы ярмарки в нём будут проходить дегустации, можно попробовать вина «Массандры», «Нового Света», «Инкермана», «Лефкадии», «Собер Баш», «Шато де Талю», «Золотой балки», Denisov Winery. Каждая дегустация сопровождается интересными рассказами о производстве вина: что такое терруар и как он влияет на вкус, какие автохтоны есть в России, как звучит вино, как читать этикетки на бутылке.

Будут уроки истории, во время которых посетителям расскажут о наследии Льва Голицына, запланированы лекции об архитектуре и экологии.

В эти выходные Псков посетит делегация винных блогеров из Москвы. Наталья Шулакова проведёт мастер-класс о летних винах, Алексей Синельников расскажет о том, как формируется винное комьюнити, а Юрий Юдич поможет подобрать вино к еде. Выходные дни завершит сабраж – самый эффектный метод подачи игристого вина.

Каждый день на ярмарке начинается с винной зарядки или винной медитации от проекта «МинВин» и Юлии Макаровой, продолжается лекциями и дегустациями и завершается играми: винное казино, угадай мелодию, бинго или квиз. В это же время можно стать амбассадором российского вина и получить удостоверение.

Отметим, что познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт с 17 по 25 июня в Финском парке Пскова. На ней можно будет продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления и на развитие науки и отраслей, связанных с виноградарством и виноделием. На мероприятии будет представлено более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события – Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.

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