С начала года Сбер выдал псковичам на 50% больше ипотеки

15:59, 14 июня 2023, ПАИ

С начала года Сбер выдал более 1,2 тыс. жилищных кредитов псковичам на 2,7 млрд рублей. По количеству выдач это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 70% больше. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Псковичи в два раза чаще приобретают жилье с помощью ипотеки на вторичном рынке, чем на первичном.

Абсолютным лидером среди льготных ипотечных программ стала «Семейная ипотека». Только с начала года количество выдач семейной ипотеки составило более 220 на общую сумму 680 млн рублей, что вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не менее популярной стала программа «Господдержка». По программам с госучастием за период с января по май 2023 года выдано порядка двухсот жилищных кредитов на полмиллиарда рублей (+22% к аналогичному периоду прошлого года).

Рекордные темпы роста показывает ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Количество заключенных договоров за пять месяцев текущего года на выдачу ипотеки под ИЖС практически втрое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИЖС — один из инструментов для улучшения жилищных условий псковичей. Высокие темпы роста спроса ипотеки на ИЖС легко объясняются всплеском интереса людей к частным домам и жизни в пригороде. Большую роль в повышении спроса также сыграло расширение действия льготных программ, повышение доступности ипотеки, появившаяся возможность приобретения земельного участка с одновременным строительством под эту же ставку.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец: «С этого года государство сделало условия по ряду ипотечных программ ещё более привлекательными. «Господдержка» продлена до 1 июля 2024 года, «Семейная ипотека» теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет, появилась программа промышленной ипотеки. Это делает рынок ипотеки более устойчивым и дает дополнительные основания для роста сектора строительства».

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