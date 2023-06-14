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Политика

Законопроект о запрете смена пола приняли в первом чтении

Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете смены пола, сообщил телеграм-канал «Государственная Дума». 

«Если ценности под диктовку и через промывание мозгов превратились в любовь только к себе, восхищение только собой и возможностью менять пол, то понятно, что у нас не будет больших семей в будущем, и дальше уже возникнет вопрос о существовании государства. Cамое ужасное — это растление детей», — сказал Председатель ГД Вячеслав Володин. 

«Посмотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, где как раз пропагандируются эти все новые псевдоценности. Доля трансгендеров в США среди подростков уже в три раза больше, чем среди взрослого населения. Это результат пропаганды. Количество детей, получающих гормональную терапию, выросло за пять лет более чем в два раза. Причем накачивать ребятишек гормонами начинают уже с восьми лет. Мы не хотим, чтоб это было в нашей стране», — сказал Председатель ГД.

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