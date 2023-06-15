Четырёхзвёздочный гостиничный комплекс появится в Пушкиногорском районе

08:17, 15 июня 2023, ПАИ

В первый день Петербургского международного экономического форума, в среду, 14 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пять инвестиционных соглашений по развитию туристской инфраструктуры на сумму свыше 2,2 млрд рублей. В результате будет создано более 360 новых рабочих мест.

Как сообщает корреспондент ПАИ, в Пушкиногорском районе инвестор ООО «Гарда» намерен построить комфортабельный загородный гостиничный комплекс категории 4 звезды. На эти цели он планирует направить около 840 млн рублей.

Рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великая и Сороть. В концепции предусматривается коллаборация с известными художниками, развитие образовательно-развлекательной среды для детей, а также спортивной инфраструктуры для всей семьи. Территория комплекса займет более 40 га.