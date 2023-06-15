Житель Польши попытался вывезти из Псковской области старинные книги

14:29, 15 июня 2023, ПАИ

Девять старинных книг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе в Себежском районе в багаже мужчины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Книги в жестком переплете на русском и польском языках были изданы в XIX и XX веках. Житель Польши не задекларировал вывозимые книги и не предъявил их таможенному контролю.

Книги изъяты и направлены на экспертизу. Специалисты определят историческую ценность печатных изданий, их рыночную стоимость. На основании экспертизы будет принято дальнейшее процессуальное решение.