Житель Польши попытался вывезти из Псковской области старинные книги
Девять старинных книг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе в Себежском районе в багаже мужчины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Книги в жестком переплете на русском и польском языках были изданы в XIX и XX веках. Житель Польши не задекларировал вывозимые книги и не предъявил их таможенному контролю.
Книги изъяты и направлены на экспертизу. Специалисты определят историческую ценность печатных изданий, их рыночную стоимость. На основании экспертизы будет принято дальнейшее процессуальное решение.
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