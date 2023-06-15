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Экономика

Первый зампред Сбера рассказал о программах для проверки действий ИИ

В Сбере активно используют технологии искусственного интеллекта, поэтому следующим шагом станет внедрение аудиторских программ для проверки действий ИИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин, выступая на ПМЭФ.

Фото Сбербанка

Используя технологии ИИ, Сбер работает с проблемными кредитами до наступления просроченной задолженности, предупреждая риски просрочки.

«Благодаря искусственному интеллекту мы можем видеть на горизонте недели, что если тренды изменяются – надо что-то делать. Глазами это посмотреть невозможно», — пояснил Ведяхин.

Он рассказал также, каким образом технологии искусственного интеллекта смогут помочь в проведении внешнего аудита.

«В Сбере одних только нормативных документов более 10 тысяч, это без учетов писем, разъяснений. Из этих документов выделяется самая суть, то, о чем вы, как проверяющий, хотите узнать. Такая выжимка существенно облегчает работу аудитора и улучшает качество аудита», — уверен Ведяхин.

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