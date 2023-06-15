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Общество

Трое псковичей представят регион на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по социальной защите.

Фото: комитет по социальной защите Псковской области

Конкурс профмастерства проходил в Псковской области с 1 апреля по 1 июня. По итогам голосования экспертной комиссии по каждому из 14 участников определены победители, которые представят регион на федеральном уровне.

В номинации «Лучшая практика социального сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» победила заместитель директора Центра социального обслуживания города Великие Луки Алёна Эшенберг.

В специальной номинации «Успех года» (лучший руководитель организации социального обслуживания) – директор Бельско-Устьенского дома-интерната Елена Ващенко.

В специальной номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме) – директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Вячеслав Сукманов.

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