Трое псковичей представят регион на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания

19:26, 15 июня 2023, ПАИ

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по социальной защите.

Конкурс профмастерства проходил в Псковской области с 1 апреля по 1 июня. По итогам голосования экспертной комиссии по каждому из 14 участников определены победители, которые представят регион на федеральном уровне.

В номинации «Лучшая практика социального сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» победила заместитель директора Центра социального обслуживания города Великие Луки Алёна Эшенберг.

В специальной номинации «Успех года» (лучший руководитель организации социального обслуживания) – директор Бельско-Устьенского дома-интерната Елена Ващенко.

В специальной номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме) – директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Вячеслав Сукманов.