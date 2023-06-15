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Экономика

На ПМЭФ заключили соглашение о развитии фанерного завода в Плюссе

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор компании ООО «РусТимбер Псков» Алексей Хулкко заключили соглашение о развитии в Плюссе фанерного производства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Планируемый объем инвестиций - 1,2 млрд рублей. На производстве будет создано 330 рабочих мест.

Компания ООО «РусТимбер Псков» работает на территории Плюсского района с 2013 года и является арендатором лесных участков, где осуществляет заготовку древесины силами подрядных организаций.

В прошлом году инвестор приступил к реализации инвестпроекта по переработке лиственной древесины и производства клееной фанеры. На сегодня завершается создание первой линии производства.

Губернатор обратил внимание, что предприятие занимается не только заготовкой древесины, но и лесовосстановлением. Это пример того самого социально ответственного бизнеса, где стоит цель не только получить прибыль, но и сохранять экологию, вносить вклад в развитие территории, где ты работаешь, заботиться о сотрудниках. Поэтому правительство Псковской области будет и дальше помогать, оказывать возможную господдержку», — сказал Михаил Ведерников.

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