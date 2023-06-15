Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Очередными жертвами дистанционного мошенничества стали жители Пскова, Великих Лук, Острова и Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и предотвращения доступа к банковским счетам злоумышленники выманивали у доверчивых граждан крупные суммы денег.

Другим пользователям от незнакомцев поступили предложения о возможности получения неких бонусов и дополнительного заработка в банковской сфере.

В итоге мошенники похитили в общей сложности около миллиона рублей. Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июня 2023

Житель Псковской области подозревается в реабилитации нацизма
15 июня 2023

Замыкание в зарядке телефона привело к пожару в Порхове
14 июня 2023

Два пожара ликвидировали псковские пожарные за сутки
13 июня 2023

Пожарные ликвидируют возгорание дома и сарая в Пскове
13 июня 2023

Водитель фуры попал под колёса легковушки в Плюсском районе
12 июня 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Гдовском районе
12 июня 2023

Водитель протаранил столб ЛЭП на Запсковье

11 июня 2023

Мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль в Невеле

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...