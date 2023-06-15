Около миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

16:45, 15 июня 2023, ПАИ

Очередными жертвами дистанционного мошенничества стали жители Пскова, Великих Лук, Острова и Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и предотвращения доступа к банковским счетам злоумышленники выманивали у доверчивых граждан крупные суммы денег.

Другим пользователям от незнакомцев поступили предложения о возможности получения неких бонусов и дополнительного заработка в банковской сфере.

В итоге мошенники похитили в общей сложности около миллиона рублей. Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.