Прокуратура проведёт проверку по факту травмирования ребёнка на батутах в Пскове

17:23, 15 июня 2023, ПАИ

Прокурорская проверка пройдёт по факту того, что в одном из батутных центров Пскова ребёнок получил перелом ноги. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Псковской области.

Мать пострадавшего сообщила, что во время прыжков её сына толкнул другой находившийся там ребёнок. В результате этого нога мальчика попала в пространство между батутом и креплением. Врачи, по словам мамы ребёнка, диагностировали перелом костей голени. Медикам пришлось прооперировать пострадавшего.

В самом батутном центре отмечают произошедшее, как случайность, и не признают вины. По словам представителей учреждения, на съёмках с камер видеонаблюдения видно, что ребёнок неудачно приземлился.

Мама мальчика, в свою очередь, написала заявление в полицию.