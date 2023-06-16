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Общество

Россельхозбанк – 23 года на благо отрасли

В 2022 году отечественный АПК вышел на рекордную прибыль более чем в 1,5 трлн рублей, подсчитали в Россельхозбанке, отметившем 23-й день рождения 13 июня.

Фото РСХБ

«Прибыль агросектора страны в 2022 году превысила 1,5 трлн рублей: это почти на треть больше результата 2021 года и более чем в 12 раз больше, чем, например, в 2005 году. Все эти годы Россельхозбанк идёт рядом с аграриями, помогая им реализовать свой потенциал», – отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

За годы работы РСХБ направил на поддержку АПК 14 трлн рублей, в том числе 1,2 трлн рублей на реализацию 5,5 тысячи инвестиционных проектов. РСХБ стоит у истоков производства индейки и овощей закрытого грунта в стране. Банк профинансировал 2 735 предприятий молочного и мясного направления. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо в стране – это продукция предприятий, которые были построены с привлечением финансирования Россельхозбанка.

Банк активно занимается техническим переоснащением отрасли. На покупку сельскохозяйственной техники и оборудования РСХБ выдал 587 млрд рублей, в том числе для приобретения 43,8 тысячи тракторов, 21,1 тысячи зерноуборочных комбайнов и 2,8 тысячи кормоуборочных комбайнов.

На сезонные работы направлено 4,6 трлн рублей кредитных средств, из которых 1,7 трлн рублей сельхозпроизводители получили по льготной ставке. Доля РСХБ в кредитовании сезонных работ в целом по стране составляет 70 %, в ряде регионов банк – единственный кредитор посевной и сбора урожая.

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