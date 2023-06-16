Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 24 июня

18:08, 16 июня 2023, ПАИ

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам 24 июня. Участники тура смогут не только ознакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В ближайшем туре участники посетят пять жилых комплексов:

«Smart квартал» (улица Инженерная и улица Юности),

ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская),

ЖК «Заречье PARK» (улица Алексея Алёхина),

ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская),

ЖК Семейный (улица Достовалова).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по очень выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». По словам организаторов тура, покупка квартиры в трейд-ин является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. «Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма улучшения жилищных условий», – отметили организаторы.

Для участия необходимо записаться по телефону (8 8112) 70-22-42. Отъезд состоится в субботу, 24 июня, в 11:00.

Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.