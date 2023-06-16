Лучшая «пятница» – в понедельник: фермеры привезут натуральную молочную продукцию на мини-ярмарку РСХБ

16:51, 16 июня 2023, ПАИ

19 июня в Псковском филиале Россельхозбанка (улица Некрасова, 44а) с 9:30 до 13:00 пройдёт ярмарка «Вкусная пятница». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Здесь можно будет приобрести фермерскую молочную продукцию Геннадия Моисеева из деревни Ершово Псковского района: молоко, кефир, сметану, масло, творог, сливки, «Адыгейский» сыр.

«Изготавливаем вкусную, натуральную молочную продукцию без консервантов. Молоко проходит только глубокую пастеризацию и сепарирование. Наша продукция известна среди жителей Псковского района. Довольны, что теперь участвуем и в проекте Россельхозбанка «Вкусная пятница». Надеемся, что псковичам придётся по вкусу наше молоко и другие продукты», – прокомментировал фермер Геннадий Моисеев.

В хозяйстве фермера насчитывается 700 голов скота, из которых 300 коров составляют дойное стадо, производящее до 4 тонн молока в сутки. «Большую часть молока мы отправляем на молокозаводы, а другую перерабатываем сами», – заключил Геннадий Моисеев.

Ярмарки «Вкусная пятница» в отделениях банка и на территории государственных учреждений создают точки продвижения и продажи продукции микро- и малого сельхозбизнеса.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Своё родное».