ВИДЕО. Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»
Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».
В программе:
– Ждать ли еще кандидатов на губернаторские выборы;
– Первые сенсации предвыборной кампании;
– Концепция стенда Псковской области на ПМЭФ и ответ «инвестиционным» пессимистам – комментарий губернатора Михаила Ведерникова;
– Вездеход по полям Петербурского Форума - как Денис Быченков объясняет успех своего детища;
– Хлебные деньги – Виктор Почернин о 2 млрд рублей на развитие Псковского хлебокомбината.
Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.
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