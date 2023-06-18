ВИДЕО. Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»

11:12, 18 июня 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– Ждать ли еще кандидатов на губернаторские выборы;

– Первые сенсации предвыборной кампании;

– Концепция стенда Псковской области на ПМЭФ и ответ «инвестиционным» пессимистам – комментарий губернатора Михаила Ведерникова;

– Вездеход по полям Петербурского Форума - как Денис Быченков объясняет успех своего детища;

– Хлебные деньги – Виктор Почернин о 2 млрд рублей на развитие Псковского хлебокомбината.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.