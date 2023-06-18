Более 50 спасателей ищут ребёнка из Белоруссии в Абхазии

19:03, 18 июня 2023, ПАИ

Более пятидесяти спасателей ищут четырёхлетнего ребёнка из Белоруссии, упавшего в горную реку в Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

ЧП произошло в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.

«Четырёхлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинска Республики Беларусь, унесло течением реки Гега», – говорится в сообщении.

Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера субботы.

«На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния», – уточнили в ведомстве.

