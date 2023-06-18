«Начинающий агроном» под Псковом вырастил на участке марихуану

09:54, 19 июня 2023, ПАИ

40-летнего псковича осудили за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Преступление произошло в сентябре 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Мужчина на своём приусадебном участке, расположенном в деревне Купровщина Псковского района, для собственного употребления собрал растения, которые до этого вырастил. В результате этого пскович получил наркотическое средства – каннабис (марихуану) общей массой 99 граммов. В надзорном ведомстве подчеркнули, что это количество является значительным размером. «Наркотическое средство начинающий агроном хранил в доме до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в прокуратуре.

Мужчину обвинили по части 1 статьи 228 УК РФ. Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком восемь месяцев с удержанием из его заработной платы 5 % в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.