Александр Гончаренко принял участие в собрании Союза представительных органов муниципальных образований РФ
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в общем собрании Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, которое прошло в Москве 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
Участники мероприятия обсудили вопросы дальнейшего развития местного самоуправления в РФ, опыт работы представительных органов муниципальных образований России, деятельность Союза представительных органов муниципальных образований РФ.
Помимо этого, был избран координационный совет союза и утверждена кандидатура председателя союза и его заместителей.
Александр Гончаренко принял участие в собрании Союза представительных органов муниципальных образований РФ
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