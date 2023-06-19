Александр Гончаренко принял участие в собрании Союза представительных органов муниципальных образований РФ

11:38, 19 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в общем собрании Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, которое прошло в Москве 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Участники мероприятия обсудили вопросы дальнейшего развития местного самоуправления в РФ, опыт работы представительных органов муниципальных образований России, деятельность Союза представительных органов муниципальных образований РФ.

Помимо этого, был избран координационный совет союза и утверждена кандидатура председателя союза и его заместителей.