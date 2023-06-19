Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

15:32, 19 июня 2023, ПАИ

Восемь единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области с 10 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего росгвардейцы провели 21 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили девять административных правонарушений.

Псковичам напомнили, что при истечении срока разрешения на хранение и ношение оружия необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.