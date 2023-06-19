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Общество

30 студентов-медиков ПсковГУ получили свидетельства о допуске к работе в медучреждениях

30 студентов института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ получили свидетельства о допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Комиссия в составе профессорско-преподавательского состава медицинского факультета, ведущих специалистов практического здравоохранения Псковской области оценивала теоретические знания и практические навыки студентов.

Студентам вручили документы, подтверждающие допуск к осуществлению медицинской деятельности в должности: медицинская сестра (палатная (постовая), процедурная, медсестра перевязочной, приёмного отделения); медицинская сестра (фельдшер) по приёму вызовов скорой медпомощи и передаче их выездным бригадам скорой помощи; медицинская сестра участковая; медсестра патронажная.

«Впервые по результатам экзамена 13 обучающихся по специальности «Медицинская биохимия» получили возможность в течение пяти лет осуществлять медицинскую деятельность в должности лаборант, медицинский регистратор, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), медицинский дезинфектор, медицинский технолог», – отметили в ПсковГУ.  

Ещё 11 обучающихся по специальности «Медицинская кибернетика» получили допуск к осуществлению медицинской деятельности в должности медицинский регистратор, медицинский статистик, медицинский дезинфектор.

В вузе добавили, что уже с этой недели молодые специалисты смогут трудоустроиться в лечебно-профилактические учреждения Пскова и Псковской области.

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