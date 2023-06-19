Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Т-Э-Р» на сентябрьских выборах
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Т-Э-Р» на выборах 11 сентября 2023 года.
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Т-Э-Р» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в сентябре 2023 года.
Наименование Тираж (шт.) Цена (руб./шт.)
Листовка А4 4+4 Мелованная 130г/кв.м От 500 6,40
Плакат для сити-формата 120*180 от 540,00
Баннер/пленка 6х3 от 290 рублей за метр квадратный
Услуги оказываются на условиях 100% предоплаты.
ООО «Технологии Эффективной Рекламы»: юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, 38/25, офис 1009.
ИНН 6027133168 телефон 8(8112) 33-17-10, e-mail: reklama@ter-psk.ru.
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