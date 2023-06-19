Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Т-Э-Р» на сентябрьских выборах

09:25, 20 июня 2023, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Т-Э-Р» на выборах 11 сентября 2023 года.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Т-Э-Р» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в сентябре 2023 года.

Наименование Тираж (шт.) Цена (руб./шт.)

Листовка А4 4+4 Мелованная 130г/кв.м От 500 6,40

Плакат для сити-формата 120*180 от 540,00

Баннер/пленка 6х3 от 290 рублей за метр квадратный

Услуги оказываются на условиях 100% предоплаты.

ООО «Технологии Эффективной Рекламы»: юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, 38/25, офис 1009.

ИНН 6027133168 телефон 8(8112) 33-17-10, e-mail: reklama@ter-psk.ru.