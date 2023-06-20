Банк ДОМ.РФ определил, в каких городах стали чаще покупать просторные квартиры

15:54, 20 июня 2023, ПАИ

Банк ДОМ.РФ назвал города, лидирующие по росту средней площади приобретаемых в ипотеку квартир. Рейтинг возглавил Омск. С начала 2023 года данный показатель в городе увеличился на 15%. При этом средняя площадь покупаемого жилья составила 55,4 квадратного метра. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Второе место у Санкт-Петербурга (рост на 14%, средняя жилплощадь 50,5 квадратного метра), третье – у Тулы (на 12%, 57,2 квадратного метра).

В десятку городов-лидеров также вошли Томск (рост на 10%, средняя площадь приобретаемой в ипотеку квартиры – 55,9 квадратного метра), Пенза (на 8%, 57,4 квадратного метра), Екатеринбург (также на 8%, 55,7 квадратного метра). Далее следуют Самара (рост на 6%, 55,1 квадратного метра), Новосибирск (на 6%, 54,5 квадратного метра), Уфа (на 6%, 49,8 квадратного метра). В Ленинградской области показатель вырос на 6%, а средняя площадь покупаемых квартир достигла 49,4 квадратного метра.

«Несмотря на доступность ипотеки благодаря действующим льготным программам, в сделках преобладают малогабаритные квартиры, недостаточно комфортные для проживания семьи и улучшения демографической ситуации. Это связано и с существующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции – «однушки». На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в правительстве», – отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ. По мнению представителя банка, изменить ситуацию может введение дополнительного субсидирования приобретения жилья большей площади. Сейчас эта инициатива обсуждается в правительстве.

Среди городов, которые стабильно лидируют по количеству ипотечных сделок, заключенных в Банке ДОМ.РФ, рост показателя средней жилплощади приобретаемого на заемные средства жилья наблюдается в Московской области (на 3%, 48,7 квадратного метра), во Владивостоке (на 2%, 46,9 квадратного метра), а также в Ростове-на-Дону (на 1%, 51,1 квадратного метра).

В некоторых городах этот показатель уменьшается. Так, в столице он снизился на 2%, средняя площадь жилья, приобретенного в ипотеку, здесь составляет 51,3 квадратного метра. Также снижение на 2% наблюдается в Красноярске, Воронеже и Челябинске. Средняя площадь приобретаемых квартир в этих городах составляет 52,9 квадратного метра, 55,2 квадратного метра и 52,9 квадратного метра соответственно. На 4% снижение произошло в Нижнем Новгороде (52 квадратных метра), на 8% – в Тюмени (47,2 квадратного метра), на 7% – в Казани (46,9 квадратного метра). Больше всего показатель снизился в Краснодаре – на 9%. Средняя площадь приобретаемого в ипотеку жилья в этом городе на сегодня составляет 43,4 квадратного метра.